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Rize'de Karate Şöleni Başlıyor

Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Karadeniz ve Hazar Denizi Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası 23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye dahil 9 ülkeden Bin 500'e yakın sporcu katılımı ile Rize Yenişehir Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

21.08.2019 08:54 Rize'de Karate Şöleni Başlıyor
Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Karadeniz ve Hazar Denizi Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası 23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye dahil 9 ülkeden Bin 500'e yakın sporcu katılımı ile Rize Yenişehir Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, " İlimiz bir kez daha Uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak 9 ülkeden Bin 500'e yakın sporcu katılımı ile Rize Yenişehir Spor Salonunda gerçekleştirilecek şampiyonada bir çok sporcu ilk defa ilimiz gelerek Rize'mizi tanıma fırsatı bulacak bu tür organizasyonların ilimizin tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz bu güzel organizasyonun ilimizde gerçekleşmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Başta Milletvekilimiz ve Gençlik ve Spor Bakanı Eski Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak, Valimiz Sayın Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanımızı Sayın Rahmi Metin, Karate Federasyonu Başkanımı Sayın Esat Delihasan olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Rizeli sporseverleri bu güzel organizasyonda yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Karadeniz ve Hazar Denizi Ülkeleri Uluslararası Karate Karate Şampiyonasına Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Moldova, İran'dan katılan Erkek ve Bayan Sporcular Yıldız, Ümit, Genç, Büyük ve Vetaranlar kategorilerinde 45 sıklette madalya için mücadele edecekler. - RİZE

Yenişehir, Türkiye, Rize, Spor

Kaynak: İHA

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