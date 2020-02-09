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Rize'de kayarak kontrolden çıkan tırın ön kısmı karşı şeride geçti

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan tırın ön kısmı yolun karşı şeridine geçti.

09.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:36Rize'de kayarak kontrolden çıkan tırın ön kısmı karşı şeride geçti
'de Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan tırın ön kısmı yolun karşı şeridine geçti.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Liman mevkisinde, Mehmet Ay yönetimindeki 53 K 3434 plakalı tır, kar yağışı ve yoldaki kar birikintisi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Refüjdeki demir bariyerleri kıran tırın ön kısmı, alt kotta bulunan karşı şeride geçti. Söz konusu şeritte araç bulunmaması, kazanın büyümesini önledi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, trafik polisleri güvenlik önlemi aldı.
Tır, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.
Rize Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Turan Akbulut, olay yerine gelerek sürücüden bilgi aldı.

Karadeniz Sahil Yolu, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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