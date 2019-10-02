Rize'de kaybolan yaşlı adam 19 saat sonra bulundu

Rize
'nin Çayeli
ilçesinde ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, 19 saat sonra bulundu. Madenli
beldesine bağlı Merkez mahallesinde yaşayan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, dün akşam saatlerinde camide namaz kılmak için evden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber
alamayan Şişman'ın yakınları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, Şişman'ı yaklaşık 19 saat sonra Merkez mahallesinin yukarı kısmındaki çay bahçesinin yanında bulundu.