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Rize'de kaybolan yaşlı adam 19 saat sonra bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesinde ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, 19 saat sonra bulundu.

02.10.2019 15:24Rize'de kaybolan yaşlı adam 19 saat sonra bulundu
Rize'nin Çayeli ilçesinde ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, 19 saat sonra bulundu.
Madenli beldesine bağlı Merkez mahallesinde yaşayan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, dün akşam saatlerinde camide namaz kılmak için evden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan Şişman'ın yakınları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, Şişman'ı yaklaşık 19 saat sonra Merkez mahallesinin yukarı kısmındaki çay bahçesinin yanında bulundu.

Madenli, Çayeli, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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