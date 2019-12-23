Haberler » Güncel » Rize'de kayıp gencin cesedi bulundu - Haber

Rize'de kayıp gencin cesedi bulundu

Rize'de 11 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

23.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:10 Rize'de kayıp gencin cesedi bulundu
'de 11 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha alınamayan kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, 12 Perşembe günü Zincirliköprü köyündeki evinden Adalet Sarayına gitmek üzere ayrılan 33 yaşındaki Fatih Uzun'dan haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Uzun'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları, sonuç alınamayınca sonlandırıldı.
Bugün jandarmayı arayan bazı vatandaşlar, Handüzü Yaylası bölgesinde bir erkek cesedi bulunduğunu ihbar etti.
Bunun üzerine söz konusu yaylaya giden jandarma ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin üzerinde Fatih Uzun'un kimliğini buldu.
Cesedin yanında bazı malzemeler de bulan güvenlik güçleri, cinayet şüphesi üzerine inceleme başlattı.
Uzun'un cesedi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Fatih Uzun, Aralık, Rize, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44   Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi - Eski CHP Milletvekili ve inşaatın müteahhidi Sinan Aygün -... - Haber
18:44   Nijerya'da tanker ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 19 ölü - Haber
18:42   5 kişiyi öldüren tutuklu sanık: Yaz aylarında içime cin girmiş gibi oluyordum - Haber
18:42   Yolda yürüyen kişinin üzerine sunta düşme anı güvenlik kamerasında - Haber
18:42   Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
23.12.2019 18:50:08