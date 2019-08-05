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Rize'de kayıp kişi ölü bulundu

Rize'de dün kaybolan kişinin cesedi bulundu.

05.08.2019 18:37 Rize'de kayıp kişi ölü bulundu
Rize'de dün kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan ve geri dönmeyen Mehmet Aydın'ın (63) bulunması için çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar devam ederken, güvenlik güçlerini arayan vatandaşlar, İstiklal Caddesi üzerinde yapılan istinat duvarının dibinde bir kişinin cesedinin olduğu ihbarında bulundu.
Yapılan incelemede, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarının altında su içerisinden çıkarılan cesedin Mehmet Aydın'a ait olduğu tespit edildi.
Aydın'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güneysu, Aydın, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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