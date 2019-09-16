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Rize'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

16.09.2019 23:50Rize'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen girişi Çiftekavak Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, sahil yolundan Ardeşen – Işıklı karayoluna doğru hareket ederken Hasan Öner kontrolündeki araca çarptı. Kazada Öner ve eşi Emine Öner (51) yaralanırken, Hasan Öner'in kız kardeşi Fethiye Akınç hayatını kaybetti.
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde ve sonrasında Kaçkar Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Rize merkezde bulunan hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

Ardeşen, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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