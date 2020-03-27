Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınması

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.

27.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:50
Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınması
Rize 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir."
Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.
Kendirli Belediye Başkanı Serdar'ın açıklaması
Kendirli Belediye Başkanı Alaattin Serdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede ilk koronavirüs vakasının bir hafta önce görüldüğünü söyledi.
Beldede bu virüsün bulaşma kaynağının bulunamaması nedeniyle önleyici tedbir olarak Rize Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce karantina kararı alındığını ifade eden Serdar, şunları kaydetti:
"Bu karar tedbiren alınmıştır, yoksa Kendirli beldemizde olağanüstü bir vakanın olmadığını belirtmek isterim. Önleyici bir tedbir olması bakımından böyle bir karar alınmıştır ve bu karar da bana göre doğru olmuştur. Halkın sağlığı her şeyin üzerindedir. O bakımdan beldemizde daha büyük vakaların olmaması, vakanın kaynağının bulunabilmesi için tedbiren böyle bir karar alınmıştır."
Serdar, karantina süresinin belli olmadığını belirterek, "Kaynağı bulduğumuz anda vakaların durumuna da bakıldığında İl Sağlık Müdürlüğümüz kararı verecektir." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kendirli, Rize, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
THY’nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Haberler
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti Haberler
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul’un göbeğinde halay çektiler Haberler
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul'un göbeğinde halay çektiler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı’na virüs mesajı yolladı Haberler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:53: Bazı umrecilerin testleri pozitif çıktı, tahliye işlemi durduruldu - Haber 18:51: Suşehri'nde 2 köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haber 18:51: Kırıkkale Belediyesi'nden korona virüs önlemleri - Haber 18:50: Ankara'da tahliye bekleyen umrecilerin bazılarının 'Korona virüs' testleri pozitif çıktı - Haber 18:50: Ankara'da tahliye bekleyen umrecilerin bazılarının 'Korona virüs' testleri pozitif çıktı - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:24: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı - Haber