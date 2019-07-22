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Rize'de kimsesiz çocukların Ofroad heyecanı

Rizeli offroad tutkunları bu hafta anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

22.07.2019 10:29 Rize
Rizeli offroad tutkunları bu hafta anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Rize'nin Ardeşen İlçesi Offroad pistinde gerçekleşen etkinliğe Ardeşen Offroad Kulübü, Ebruli Yasam ve Sanat ve Rize Offroad kulübü ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinlikte Aile Çalısma ve Sosyal Hizmetler Rize İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar Offroad pistine getirilerek Offroad sporu hakkında bilgi verildi. Daha sonra offroad heyecanını birebir yaşatmak amacıyla donanımlı araçlarla binen çocuklar günün tadını çıkardı. - RİZE
Kaynak: İHA
Ardeşen, Rize, Güncel

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