Rize'de kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ağır yaralı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Rize'de kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ağır yaralı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:00
Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza merkeze bağlı Eminettin Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemalettin Gündüz yönetimindeki 34 BY 6003 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir anda yol kenarında bulunan demir direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Gündüz olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı aracın içerisinden çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Karadeniz Sahil Yolu, Rize, 3. Sayfa, Haber

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