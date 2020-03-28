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Rize'de, 'koronavirüs' karantinasındaki belde ve 4 köyde hayat durdu

RİZE'de, 'koronavirüs' salgını nedeniyle ölüm vakasının gerçekleşmesi üzerine karantinaya alınan merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köyde hayat durdu.

28.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:41
Rize'de, 'koronavirüs' karantinasındaki belde ve 4 köyde hayat durdu

RİZE'de, 'koronavirüs' salgını nedeniyle ölüm vakasının gerçekleşmesi üzerine karantinaya alınan merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köyde hayat durdu. Cami hoparlörlerinden anonslarla vatandaşların karantina kurallarına uyması istenirken, sağlık ekipleri de ev ev dolaşarak yüksek ateş ve öksürük gibi şikayetleri olanları belirlemeye çalışıyor.

Rize 'de koronavirüs vakası nedeniyle ölüm olayının gerçekleşmesi üzerine, 65 yaş ve üstü nüfusun yoğun olduğu merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde karantina uygulaması başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da 'koronavirüs' nedeniyle ölüm olayını duyurduğu beldede alınan karantina kararı uygulanıyor. Belde ve 4 köye giriş-çıkışlara izin verilmiyor. Jandarma ekipleri, beldenin giriş- çıkış noktalarını kapattı. Sağlık ekipleri de evlerde ateş, öksürük gibi şikayetleri bulunanları tek tek tespit ediyor. Hastalık belirtisi tespit edilenler, ayrıntılı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak, vatandaşlardan karantina kurallarına uymaları isteniyor.

BELEDİYE BAŞKANI: SÜRECİ ATLATACAĞIZ

Kendirli Belediye Başkanı Alaeddin Serdar, koronavirüs nedeniyle beldelerinde ölüm vakası gerçekleştiğini belirterek "Ölüm olayı ve beldemizde bir, iki hastamızın hastanede yatıyor olması dolayısıyla, Bilim Kurulu'muzun talimatlarıyla valiliğimiz titiz çalışma içindedir. Yoğun bir belde olması, virüsün geliş kaynağının bulunamamış olması doğrultusunda, böyle bir karar alınmıştır. Bazı vatandaşlarımız tedirgin oluyor. Bu bizim sağlığımız için. Bu vesileyle beldedeki bazı insanlar, 'sanki özellikle biz seçilmişiz' gibi söylüyorlar. Baktığınız zaman afaki bir durumun mevcut olmadığı ama bir kardeşimizin hayatını kaybetmiş olması, Rize'de de bunun ilk olması dolayısıyla tedbiren bir karantina uygulaması alınmıştır. Karantina kurallarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

Esnaf Sultan Uzun, "Karantina başladı. Sabah dükkanımızı açtık. Sağlık personelleri bizi, maske ve eldiven takmamız konusunda uyardı. Hijyen konusunda bilgiler verdi. Salgının yayılmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yakup Gör de "Hijyen konusunda çok dikkatli olmamız konusunda uyardılar. Özellikle çok temas edilen yerleri çamaşır suyu ile bir saat arayla temizlemeyin dediler. Biz bu uygulamaları zaten yapıyorduk. Dükkanı yeni açtım temizlik yapıyorum. Eldivenlerimizi yarım saatte bir değiştirmemiz konusunda uyardılar. Hijyene dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu virüs fazla yayılmadan kurtarırız inşallah" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Kendirli, Rize, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Rize'de, 'koronavirüs' karantinasındaki belde ve 4 köyde hayat durdu - Haberler

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