Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Rize'de koronavirüs önlemleri - Güncel

Rize'de koronavirüs önlemleri

Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

19.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:54
Rize'de koronavirüs önlemleri
Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Rize Belediyesinden yapılan açıklamada, planlama dahilinde kamusal alanlar ve toplu kullanım bölgelerinin dezenfekte etme çalışmalarının 95 derece sıcak suyla sürdürdüğü belirtildi.
Tedbirlerin en üst seviyeye çıkartılarak kararlı adımlar atıldığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:
"Temizlik konusunda bir yıl önce başlatmış olduğumuz yıkama çalışmalarına ilave olarak ekiplerimiz, risk oluşturan ve halkın yoğun şekilde uğrak noktası olan alanlarda dezenfekte çalışmaları yürümektedir. Kamu kurum ve araçları, hastaneler, bankalar, noterler, toplu taşıma araçları, taksiler, halkın yoğun olduğu caddeler, meydanlar, sosyal alanlar, ibadethaneler, otobüs terminali, çocuk parkları ve benzeri alanlarda çalışmalarımız devam etmektedir."
Açıklamada, çalışmaların her gün periyodik devam edeceği kaydedildi.
Çamlıhemşin ilçesinde ise belediye ekipleri, Ayder Yaylası'ndan getirilen 50 derecelik kaplıca suyu ile temizleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.
İtfaiye araçları ile kaplıca bölgesinden alınan şifalı su ile ilçe merkezi ve sokaklar yıkanarak dezenfekte çalışması yürütülüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Rize Belediyesi, Rize, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Güncel
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Loading