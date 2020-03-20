Rize'de koronavirüs önlemleri
ÇAYKUR'un yaş çay üreticisine ödeyeceği destekleme primi öncesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ATM'ler dezenfekte edildi.
20.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:08
ÇAYKUR'un yaş çay üreticisine ödeyeceği destekleme primi öncesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ATM'ler dezenfekte edildi.
Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren yapılacak yaş çay destekleme primi ödemeleri öncesinde ATM'lerin Rize Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği belirtildi.
Bankalar tarafından ATM önlerinde ciddi tedbirler alınarak ATM'lerin önüne antiseptik sabunlar yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar da paralarını çekerken en az bir metrelik mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.
Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, açıkta gıda satışı yapılan yerler, fırınlar, toplu tüketim yerleri, lokantalar ve benzeri yerler, alkol satışı yapan büfeler de denetlendi.
Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren yapılacak yaş çay destekleme primi ödemeleri öncesinde ATM'lerin Rize Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği belirtildi.
Bankalar tarafından ATM önlerinde ciddi tedbirler alınarak ATM'lerin önüne antiseptik sabunlar yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar da paralarını çekerken en az bir metrelik mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.
Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, açıkta gıda satışı yapılan yerler, fırınlar, toplu tüketim yerleri, lokantalar ve benzeri yerler, alkol satışı yapan büfeler de denetlendi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Rize Belediyesi, Rize, ATM, Güncel