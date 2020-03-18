Rize'de koronavirüs önlemleri kapsamında Çay İşgücü Toplantısı yapıldı
Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Çay İşgücü Toplantısı gerçekleştirildi.
18.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:22
Rize 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Çay İşgücü Toplantısı gerçekleştirildi.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Vali Yardımcısı Abdullah Şen başkanlığında düzenlenen "Çay İşgücü Piyasasının Değerlendirilmesi Toplantısı"na, İŞKUR Müdürü Hasan Kiraz, Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut, Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, İl Göç Müdürü Mürüvet Serap Aydın, Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç ve ilçe ziraat odaları başkanlarının katıldığı belirtildi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sarp Gümrük Kapısının belirsiz süreli kapatılması sebebiyle 2020 sezonunda çay toplama işine ilişkin işgücü hususunun değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Normalde çay toplama faaliyeti yerel işgücü, müstahsil ve Uluslararası İşgücü Kanunu gereği çalışma izni olan Gürcü işçiler tarafından yürütülmektedir. Sarp Sınır Kapısının kapatılmasından sonra müstahsillerce Gürcü işçi gelemeyebileceği göz önünde bulundurularak tedbirler alınmalıdır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığından gelen 21 Haziran 2017 tarihli yazıda 'Karadeniz Bölgesinde bulunan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illerimizde yapılan çay ve fındık üretiminin çeşitli aşamalarında yoğun olarak mevsimlik tarım işçiliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Özellikle hasat döneminde ürünün zamanında toplanabilmesini teminen ihtiyaç duyulan işgücü kaynaklarımızdan karşılanamadığı hallerde yabancı işgücü istihdamıyla karşılanabileceği değerlendirilmiştir.' denildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Yani esas olan yerli işgücüyle bu ihtiyacın karşılanmasıdır. Kaynakların ülke içinde kalması, çayda kalitenin bozulmaması ve işsizlikle mücadele açısından da bu yöntem tavsiye edilir. Ayrıca çay müstahsillerinin ve arazi sahiplerinin zorunlu Ziraat Ddası üyelikleri göz önüne alındığında çay toplama hususunda piyasa ekonomisinin gerçekleri ve serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde işgücü piyasasının doğru fiyat dengesinin oluşması için örgütlü alternatif işgücünün oluşumu Ziraat Ddalarının alternatif ortak tutum sergilemeleri köklü çözüm açısından tavsiye olunur."
Açıklamada, tavsiye edilecek çay toplama yevmiyesi ve kilo başı fiyatının, çay kampanyası başlangıcında ayrıca belirlenerek kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Vali Yardımcısı Abdullah Şen başkanlığında düzenlenen "Çay İşgücü Piyasasının Değerlendirilmesi Toplantısı"na, İŞKUR Müdürü Hasan Kiraz, Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut, Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, İl Göç Müdürü Mürüvet Serap Aydın, Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç ve ilçe ziraat odaları başkanlarının katıldığı belirtildi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sarp Gümrük Kapısının belirsiz süreli kapatılması sebebiyle 2020 sezonunda çay toplama işine ilişkin işgücü hususunun değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Normalde çay toplama faaliyeti yerel işgücü, müstahsil ve Uluslararası İşgücü Kanunu gereği çalışma izni olan Gürcü işçiler tarafından yürütülmektedir. Sarp Sınır Kapısının kapatılmasından sonra müstahsillerce Gürcü işçi gelemeyebileceği göz önünde bulundurularak tedbirler alınmalıdır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığından gelen 21 Haziran 2017 tarihli yazıda 'Karadeniz Bölgesinde bulunan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illerimizde yapılan çay ve fındık üretiminin çeşitli aşamalarında yoğun olarak mevsimlik tarım işçiliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Özellikle hasat döneminde ürünün zamanında toplanabilmesini teminen ihtiyaç duyulan işgücü kaynaklarımızdan karşılanamadığı hallerde yabancı işgücü istihdamıyla karşılanabileceği değerlendirilmiştir.' denildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Yani esas olan yerli işgücüyle bu ihtiyacın karşılanmasıdır. Kaynakların ülke içinde kalması, çayda kalitenin bozulmaması ve işsizlikle mücadele açısından da bu yöntem tavsiye edilir. Ayrıca çay müstahsillerinin ve arazi sahiplerinin zorunlu Ziraat Ddası üyelikleri göz önüne alındığında çay toplama hususunda piyasa ekonomisinin gerçekleri ve serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde işgücü piyasasının doğru fiyat dengesinin oluşması için örgütlü alternatif işgücünün oluşumu Ziraat Ddalarının alternatif ortak tutum sergilemeleri köklü çözüm açısından tavsiye olunur."
Açıklamada, tavsiye edilecek çay toplama yevmiyesi ve kilo başı fiyatının, çay kampanyası başlangıcında ayrıca belirlenerek kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.
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Kaynak: AA
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