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Rize'de, 'koronavirüs' şüphesi belgesini paylaşan sağlık çalışanına soruşturma

RİZE'de, iş için gittiği Tayland dönüşü boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan ve tetkikler sonucu mevsimsel grip olduğu belirlenen hastaya ait bilgi ve belgeleri sosyal medya hesabından paylaşan sağlık personeli hakkında...

20.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:15Rize'de, 'koronavirüs' şüphesi belgesini paylaşan sağlık çalışanına soruşturma

RİZE'de, iş için gittiği dönüşü boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan ve tetkikler sonucu mevsimsel grip olduğu belirlenen hastaya ait bilgi ve belgeleri sosyal medya hesabından paylaşan sağlık personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan alınan kan örnekleri, araştırmaya gönderildi. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu belirlendi. Hasta ile ilgili bilgi ve belgeler ise sosyal medyada paylaşıldı. Rize Sağlık Müdürlüğü'nce hastaya ait bilgi ve belgeleri sosyal medyadan paylaşan sağlık personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.



Tayland, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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