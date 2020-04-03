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Rize'de koronavirüs tedavisi gören 5 kişi taburcu edildi

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 5'i hastaneden taburcu edildi.

03.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:52
Rize'de koronavirüs tedavisi gören 5 kişi taburcu edildi
Rize 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 5'i hastaneden taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 5 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Bu kişilerin alkışlar eşliğinde taburcu edildiği kaydedilen paylaşımda, "Allah'ın izniyle bu hastalığı hep birlikte yenerek sağlıklı yarınlara kavuşacağız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Rize'de koronavirüs tedavisi gören 5 kişi taburcu edildi - Haberler

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