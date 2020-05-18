Rize'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 649 kişi ve 41 işletmeye ceza

Rize'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 649 kişi ve 41 işletmeye cezaRİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında getririlen sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymayan 649 kişi ve 41 işletmeye para cezası uygulandı.

Rize'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 649 kişi ve 41 işletmeye ceza
18.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:22
Rize'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 649 kişi ve 41 işletmeye ceza
RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında getririlen sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymayan 649 kişi ve 41 işletmeye para cezası uygulandı.
Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Rize il merkezi ve ilçelerin ana caddelerinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maskesiz sokağa çıkanlar tespit ediliyor. Sosyal mesafe ve maske takma zorunluğuna uymayan 649 kişi ve 41 işletmeye para cezası uygulandı.
Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurallara uymayanlara ceza yazıldığını belirterek, 'Gece gündüz ekiplerimiz kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıyorlar. Verilen kararlara uygun hareket etmeyenler öncelikle uyarılıyor sonrasında cezai işlem yapılıyor. Rize'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 65 yaş üstü 170 kişiye, 20 yaş altı 135 kişiye ve sosyal mesafeye uymayan 344 kişiye toplamda 649 vatandaşımıza bugüne kadar işlem yapmak zorunda kaldık. Bunun dışında İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararlarına muhalefet etmekten 41 işletmeye de işlem uyguladık' dedi.
Genelde sosyal mesafeye uyma kuralı ihlal edildiğini belirten Gökduman, "65 yaş üstü evde sıkılan vatandaşlarında dışarı çıktığı ihbarları geliyor. Bu kişileri de uyararak kendi aracımız ile evlerine bırakıyoruz. Biz bu konuda denetimlerimizi sürekli sürdürüyoruz. Gerekli hallede iste cezai işlemlere başvuruyoruz. Genel olarak Rize'de kurallara uyulduğunu söyleyebiliriz? diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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