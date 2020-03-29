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Rize'de koronavirüse karşı tedbirler

Rize'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde, yüksek ateş tespit edilen beş kişinin ev izolasyonuna alındığı bildirildi.

29.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:51
Rize'de koronavirüse karşı tedbirler
Rize 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde, yüksek ateş tespit edilen beş kişinin ev izolasyonuna alındığı bildirildi.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için şehrin ana giriş noktalarında varış kontrol belgesi uygulamasının aksatılmadan devam ettiği belirtildi.
Alınan kararlar doğrultusunda ana giriş noktaları Alipaşa, Fındıklı , İkizdere ve İyidere ilçelerinde Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yolcuların sağlık taramasından geçirildiği kaydedilen açıklamada, Rize Valiliğince temin edilen termal kamerayla araçlarda bulunan her yolcunun vücut ısılarının tarandığına işaret edildi.
Açıklamada, Erzurum sınırındaki İkizdere ilçesi kontrol noktasında yapılan uygulamalarda 120 kişinin sağlık kontrolünden geçirildiği, yüksek ateş tespit edilen 5 kişinin ev izolasyonuna gönderildiği aktarıldı.
Koronavirüsle mücadelenin Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Rize'de de hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, içinden geçilen hassas süreçte en asgari seviyede seyahat edilmesi ve kişisel karantinanın esas olduğu belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Fındıklı, İkizdere, Rize, Güncel

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