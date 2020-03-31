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Rize'de koronavirüse karşı tedbirler

Rize'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

31.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:02
Rize'de koronavirüse karşı tedbirler
Rize 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için şehrin ana giriş noktalarında varış kontrol belgesi uygulamasının aksatılmadan devam ettiği belirtildi.

Alınan kararlar doğrultusunda hizmet veren tüm sağlık kurumları, vatandaşların temas ettiği ve yoğun olarak bulunduğu alanların sık aralıklarla dezenfekte edildiği kaydedilen açıklamada, belediye ekiplerince hastane giriş alanlarının köpüklü sıcak su ile periyodik olarak temizlendiği vurgulandı.
Açıklamada, Rize'de 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin de etkin rol aldığı aktarıldı.

Açıklamada, bankaların önlerinde oluşan yoğunluğu kontrol altına almak ve kişiler arasındaki sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce bariyerli sistem oluşturulduğu da ifade edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Rize, Güncel
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