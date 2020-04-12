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Rize'de 'koruyucu izolasyon' uygulaması

RİZE Valiliği'nce kentte henüz koronavirüs vakası tespit edilmeyen yerleşim yerlerinde, 'koruyucu izolasyon' uygulanacağı belirtildi.

12.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:46
Rize'de 'koruyucu izolasyon' uygulaması

RİZE Valiliği'nce kentte henüz koronavirüs vakası tespit edilmeyen yerleşim yerlerinde, 'koruyucu izolasyon' uygulanacağı belirtildi.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte henüz vaka tespiti yapılmayan yerleşim yerleri Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçeleri, Tunca beldesi, Büyükköy beldesi ile buralara bağlı mahalle ve köylerde; mahalle ve köy muhtarları ile belediye başkanlarının istek ve iradeleriyle toplum sağlığını korumak amacıyla 'koruyucu izolasyon' uygulaması yapılmasında fayda görüldüğü belirtildi. Açıklamada, İl Pandemi Kurulu'nca kentte koronavirüs salgınına maruz kalmadığı değerlendirilen bazı belde, köy ve mahallelerde, belirli yere özgü sınırlamalar getirilmesinin, bulaşıcı hastalık riskini azaltma noktasında avantajlar sağlayacağı vurgulandı. Alınacak tedbirlerle virüsün yayılma hızında baskılanma oluşturularak, kontrol sağlanmaya çalışılacağına dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce 'koruyucu izolasyon' uygulanacak yerlerdeki 10 maddelik prosedür için şunlar kaydedildi:

?'Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları gerekmektedir.

Muhtarlarımızın kendi mahallelerinde oturan vatandaşlarımızdan ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bulguları olanların adreslerinin İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi talep edilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından bildirilen bu adreslere gidilerek vatandaşlarımızın kontrolleri yapılacaktır.

Sağlık Personeli tarafından kontroller hastalarımızın mahremiyeti de dikkate alınarak şayet evleri müsait ise evlerinin önünde, müsait değilse evlerinin içinde yapılacaktır.

Sağlık personelinin kontrolleri sonrasında şikayetleri hafif olan vatandaşlarımız ev halkı ile birlikte mutlak suretle evlerinde izolasyona alınacaktır. Lüzum görülen vatandaşlarımız ise sağlık kuruluşlarına intikal etmesi sağlanacaktır.

Söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet etmekle birlikte iş yerlerinin bu yerleşim yerlerinin dışında olması nedeni ile düzenli olarak dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız, ilçelerde Kaymakamlıklara beldelerde ise muhtarlara bildirmeleri kaydıyla kendilerinin ve aile fertlerinin sağlık personeli tarafından kontrolleri sonrası herhangi bir bulgu olmaması halinde gerekli izinler verilecek ve isimleri giriş çıkış noktalarına bildirilecektir. Böylelikle işlerine kontrollü bir şekilde gidip gelebileceklerdir. Kendisi veya aile fertlerinde hastalık bulgusu olan kişiler ise mutlak olarak izole edilecektir.

Hiçbir şikayeti olmayan vatandaşlarımızın yaşadıkları evlerden bir kişi temel ihtiyaçların (bakkal market alış verişi, ilaç v.b) karşılanması için gerekli kişisel tedbirleri alıp sosyal mesafeyi korumak kaydı ile yerleşim yeri sınırları içinde dışarı çıkabileceklerdir.

Söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet etmekle birlikte hastalık bulgusu olmayan ailelerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere öncelikle ilçe veya belde sınırlarında bu ihtiyaçlarını karşılamaları, şayet bu ihtiyaçlarını bu yerleşim yerlerinde karşılayamıyorlar ise aileden 1 kişi ve haftada en fazla 1 kez ilçelerde Kaymakamlıklar beldelerde ise muhtarlar tarafından, kendilerinin ve aile fertlerinin sağlık personeli tarafından kontrolleri sonrası herhangi bir bulgu olmaması durumunda gerekli izinler verildikten sonra giriş ve çıkışları sağlanacaktır.

Muhtarlarımız tarafından daha önceden bir şikayeti olmayıp da yeni şikayeti çıkan vatandaşlarımızın bilgileri hemen sağlık görevlilerine veya 112' ye bildirilecektir.

Söz konusu yerleşim yerleri ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile insani ihtiyaçları (ekmek fırını,ilaç, v.b) getiren kişi veya kurumların kontrollü bir şekilde girişi sağlanacaktır.

Mutlak şartla evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise 155,156 ve 112 Nolu telefonlar aranarak bildirmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek elemanlarınca derhal karşılanacaktır.'


Kaynak: DHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Rize, Güncel
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