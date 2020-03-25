Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Rize'de Kovid-19 psikososyal destek hattı - Haberler

Rize'de Kovid-19 psikososyal destek hattı

Rize'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında psikososyal destek birimi kuruldu.

25.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:38
Rize'de Kovid-19 psikososyal destek hattı
Rize 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında psikososyal destek birimi kuruldu.
Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimince vatandaşların, koronavirüs nedeniyle oluşabilecek stres, korku, kaygı gibi durumlarla baş edebilme becerilerini geliştirmek için psikososyal destek birimi kurulduğu belirtildi.
Biriminin mesai saatleri içinde 0464 213 0327 telefon hattın üzerinden 2002/2042/2046/2329 dahili numaralarından hizmet vereceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların, uzman psikolog ve sosyal çalışanlardan danışmanlık hizmeti alabileceği kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık İl Müdürü Mustafa Tepe, koronavirüsün insanların ruhsal sağlığını da etkilediğine işaret etti.
Pandemi olarak nitelendirilen bu salgınla mücadelede herkese görev düştüğünü vurgulayan Tepe, bu kapsamda kurulan psikososyal destek biriminde uzman psikolog ve sosyal personelden oluşan 6 kişilik ekibin görevlendirildiğini ifade etti.
Tepe, şunları kaydetti:
"Virüsten etkilenen hasta, hasta yakını veya diğer vatandaşlarımızın bir telefon kadar yakınında olan bu hatta, psikolojik ilk yardım, psikolojik dayanıklılık, kaygı yönetimi, baş etme becerileri, süreç içerisinde ortaya çıkan psikolojik tepkiler, stresle başa çıkma yolları, izolasyon sürecinde sosyal yaşam, ileri yaştaki yakınlara yardımcı olma çabası, süreç içerisinde çocuklara yaklaşım konularında danışmanlık hizmeti verilecektir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Rize, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:52: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı - Haber 17:50: TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi - Haber 17:50: Jandarmanın bulduğu yaralı flamingo, tedaviye alındı - Haber 17:50: "Dudullu postası" tv'de ilk kez kanal D'de... - Haber 17:50: Hakkari'de başıboş hayvanlar için önlem alındı - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber