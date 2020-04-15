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Rize'de Kovid-19 tedavisi gören 85 kişi taburcu edildi

Rize'de, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 85 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

15.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:54
Rize'de Kovid-19 tedavisi gören 85 kişi taburcu edildi
Rize 'de, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 85 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilk günden itibaren Kovid-19 salgınına karşı duyarlı şekilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Özveriyle devam eden çalışmalar sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 54, Rize Devlet Hastanesinde 22 ve Kaçkar Devlet Hastanesinde 9 olmak üzere toplam 85 kişinin taburcu edildiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşan hastalara taburcu formundaki maddelere uymaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, sağlığına kavuşan hastaların taburcu işlemlerinin devam ettiği belirtilerek, "Son olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri tamamlanan Yakup Alparslan (68) ile sağlık çalışanı hemşire Zeynep Sağlam (35) sağlık personellerinin alkışları eşliğinde taburcu olmuşlardır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, sosyal mesafenin önemine vurgu yapılarak, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları da istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Güncel
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