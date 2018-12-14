Rize
'de köy kayıyor, vatandaşlar endişeli Türkiye
'nin metrekareye düşen yıllık 2400 kilogram ile en çok yağış alan ili olan ve her yıl sel ve heyelan afetleri yaşayan Rize'de engebeli arazi yapısına sahip köy ve mahalleler heyelan riskleri ile karşı karşıya kalıyor. Çamlıhemşin
ilçesi Topluca köyünde sağlık ocağı, çay alım merkezi, yol ve tarım arazileri ile evlerin zeminlerinde her yıl kayma yaşandığı iddia edildi. Yol ve tarım arazilerinde yarıkların oluştuğu köydeki evlerinde korkuyla yaşayan vatandaşlar detaylı jeolojik araştırmalar yapılarak tehlikenin boyutunun ortaya çıkarılması ve önlem alınmasını istiyor.
Çamlıhemşin ilçesi Topluca Köyünde ilk toprak kayması 1999 yılında yaşandı. Köyde, sağlık ocağı, çay alım merkezi, yol ve tarım arazileri ile evlerin yer aldığı Merkez
Mahallesi'nde kaymalar günümüze kadar devam etti. Köy yolunda yaşanan çökmelere karşı kamyonlarla hafriyat dökerek dolgu ile önlem almaya çalışan vatandaşlar arazideki kaymaların önüne geçemiyor. Köyde yapılan jeolojik incelemede arazilerin altından akan suyun heyelana yol açtığı belirlendi. Yol ve tarım arazilerinde yarıkların oluştuğu köydeki evlerinde korkuyla yaşayan vatandaşlar detaylı jeolojik araştırmalar yapılarak tehlikenin boyutunun ortaya çıkarılması ve önlem alınmasını istiyor.
'HEYELAN TOPRAĞI YUTUYOR'
Topluca Köyü eski Muhtarı Yusuf Şenoğlu, köylerinde uzun süredir kaymalar yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi. Şenoğlu, Köyün girişinde yaşanan toprak kaymasına karşı 2 ayda bir 3-4 kamyon hafriyat dökerek önlem almaya çalışıyorduk. Biz burada yaşanan toprak kayması için AFAD
, KÖYDES ve Özel İdareden ulaşabildiğimiz yerlere kadar ulaştık. Buraya mühendisler getirdik. Köyün girişindeki yolun alanına kamyonlar dolusu büyük kayalar ve hafriyat döküyoruz ama toprak, heyelan hepsini yutuyor. Sondaj yapmak için gelen ekiplerde toprağın altından su aktığını ve çamur olup yuttuğunu söyledilerö dedi.
'BASTIĞIM YER ÇÖKÜYOR'
Fatma Kesti de gece uyurken evin yıkılma korkusundan dolayı kıyafetleriyle yattığını belirterek Evimde 4-5 yıldır geceleri uyumaya korkuyorum. Gündüzlerin komşuya gidiyorum. Uykum geliyor. Ne oldu diye soruyorlar Gece uyumadığım için böyle oluyor diyorum. Dilekçe verdim. Rize'den ekip geldi ama burası ne olacak bilmiyoruz. Tarlalar, evlerin etrafları çöktü. Kendi kudretimle bir şey yapamıyorum. Tarlalarımı işlemeye korkuyorum. Bastığım yer çöküyorö diye konuştu.
Yavuz Günay ise Ağustos ayında burada bir sondaj yapıldı. Sondaj yapan arkadaşlara sorduğumuzda bize 'aşağıdan büyük bir su geçiyor' dediler. Sorun büyük. Köyde önlem alınmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.
Rize
14 Aralık 2018 Cuma 11:38