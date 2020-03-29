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Rize'de köylerde koronavirüs sessizliği

Rize'de köylerde koronavirüs sessizliğiRİZE'de, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararlar, şehrin yanı sıra köylerde de uygulanıyor.

29.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:38
Rize 'de köylerde koronavirüs sessizliği
RİZE'de, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararlar, şehrin yanı sıra köylerde de uygulanıyor. Köylüler 'evde kal' çağrılarına uyup, sadece evlerinin önündeki bağ ve bahçe işleri için dışarı çıkınca sokaklar boş kaldı.
Türkiye'de vaka sayısının her geçen gün arttığı koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar tedbir almayı sürdürüyor. Karadeniz 'de gelenek haline gelen ve Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle erken başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararlar, şehirlerde olduğu gibi köylerde de uygulanıyor. Köylerdeki vatandaşlar, sadece evlerinin önündeki bağ ve bahçe işleri için dışarı çıkıyor, 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Vatandaşların çağrılara uyması üzerine köyler de şehrin sokakları gibi sessizliğe büründü.
'KOMŞULARA DA GİDİP GELMİYORUZ'
Rize'de köyde yaşayan Emine Demirkıran, "Ben zaten köyde yaşıyorum, 'dışarı çıkmayın' diye anons oldu. Biz de mecburi olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Ancak benim ineğim var, ona yem getirmek için arada gidip gelmek zorunda kalıyorum. Kimseyle konuşmadan, görüşmeden işimi halledip evime geri dönüyorum. Komşulara gidip gelme yok. Hastalıktan korkuyoruz. Bu virüsle mücadelede biz de yapmamız gerekeni yapıyoruz" dedi.
'3 ÖĞÜN YEMEK, 5 VAKİT NAMAZLA GÜN GEÇİRİYORUZ'
Hüseyin Karagöz de, "Dünyanın uğraştığı koronavirüs yüzünden şu an işimden izinliyim. Bizde köye geldik. Burada bahçe işleri ile uğraşarak, vaktimizi geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Şadiye Karagöz ise, "Evden dışarı çıkmıyoruz, dikkatli davranıyoruz. Günde üç öğün yemek yiyip beş vakit namaz kılıyoruz, evin içinde yapacak başka bir şey yok bekliyoruz" dedi.
'KÖYE KİMSE İZİNSİZ GİREMİYOR, TAKİP EDİYORUZ'
Çamlıhemşin ilçesi Köprübaşı Köyü Muhtarı Yaşar Alinoğlu da köylülerin evden çıkmadığını belirterek "Köyümüze dışarıdan gelen yabancı araçları takip ediyoruz. Kimse izinsiz giremiyor, biz de muhtar olarak burada nöbetçi çavuş gibi dolaşıyoruz. Kim nerede, nasıl diye bakıyoruz, soruyoruz. Hava güzel olduğu zaman bu insanları evde tutmak zor oluyor. Diğer günlerde ise evde zaman geçiriyorlar tabii ki komşuluk ilişkileri tamamen kalktı" diye konuştu.
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Rize’de köylerde koronavirüs sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karadeniz, Rize, Güncel

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Rize'de köylerde koronavirüs sessizliği

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