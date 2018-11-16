Rize'de Kredi Kartı Dolandırıcılığı İddiası

Rize
'de, banka karttı ve kredi kartı bilgilerini ele geçirip internet üzerinden alışveriş yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.
Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkalarına ait banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek internet üzerinden alışveriş yaptığı iddia edilen A.İ.F, gözaltına alındı.
A.İ.F'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada 3 cep telefonu, 3 bin 850 lira, 2 tam altın, 1 tablet, bilgisayar ana kartı ve 1 sahte kimlik kartı ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Rize