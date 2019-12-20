Haberler » Güncel » Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu - Haber

Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu.

20.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:19 Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu
'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sahil güvenlik ekiplerince nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Sahil güvenlik ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 1,5 ton balık ele geçirildi.
Uygulamalarda boy ve ağırlık yasaklarına uymayan bir kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54   İstanbul Valisi Yerlikaya: "İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi... - Haber
12:54   Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresine özel hatıra ormanı - Haber
12:53   Suriye'de yeni göç dalgası - Haber
12:49   İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf... - Haber
12:48   'Kilim Diyarı Eşme' yeni logosunu arıyor - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
20.12.2019 12:57:08