Rize'de maske takmayan 135 kişiye ceza

Rize'de maske takmayan 135 kişiye cezaRİZE'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından, son 1 ayda kurallara uymayan 135 kişiye para cezası uygulandı.

16.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:47
Rize'de maske takmayan 135 kişiye ceza
RİZE'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından, son 1 ayda kurallara uymayan 135 kişiye para cezası uygulandı.
Rize'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 Mayıs'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Güvenlik güçlerinin zaman zaman drone ile gerçekleştirdi denetlemelerde vatandaşlar uyarıldı. Uyarılara uymayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı. Yasağın sürdüğü Rize'de, maskesiz sokağa çıkan ve uyarılara uymayan 135 kişiye güvenlik güçleri tarafından cezai işlem uygulandı. Hava sıcaklıkların artması ile Rizeli vatandaşlar, maskesini çenesinin altında, cebinde veya kollarına takmaya başladığı gözlendi. Ekipler, denetimlerini sürdürürken, maskenin sağlık otoriterince açıklandığı şekilde takılması hususunda uyarılarda bulunuyor.
SOSYAL MESAFE UNUTULDU
Virüsün en çok sosyal mesafeyi korumayanlar tarafından bulaştığını dile getiren Selviye Demirel, "Bu ülkeye koronayı sosyal mesafeye uymayanlar getirdi. Kızlar ve uşaklarda gezmek tozmak bitmiyor. Sokak ortalarında öpüşmek sarılmak bitmiyor. Allah'ım onlardan sebep böyle bir bela verdi başımıza. Bu olaya devletimiz el koysun ortalıkta korona filan kalmaz" dedi.
'SICAKTAN BUNALDIM'
Maskesini ağzına takmak yerine cebinde taşıyan Fuat Güçlü, "Yasak geldi iyi oldu. Maskem elimde idi. Güneşli havada insanı çok bunaltıyor. Ama elimden geldikçe dikkatli olmaya çalışıyorum. Bunaldığım sıralar hava almak adına çıkarıyorum sonra yeniden takıyorum. Maskeyi takmak lazım" diye konuştu.
'ÇOK DOĞRU BİR KARAR?
Kararı yerinde bulan kent sakini Miraç Çap da "Çok yerinde bir karar. Salgının henüz bitmemiş olması ve riskin hala devam ettiğini unutmamalıyız. Kendimi korumalıyız. Öyle bir dönemdeyiz ki hala virüsten kurtulmadık. Çay tarımı dolaysıyla kentin nüfusu artmışken dikkatli olmalıyız" ifadelerinde bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Vatandaslardan Detay
-Caddelerden detay
Muhabir Anonsu (Mehmet Can PEÇE)
Vatandaş Röp.
HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE-Doğancan İLEK/ RİZE (DHA)
Rize’de maske takmayan 135 kişiye ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Rize, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Haber
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup ’meteor’ sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
İstanbul’un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ’yü ilk kez ifşa edip Gülen’in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Haberler››Güncel››Rize'de maske takmayan 135 kişiye ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:03: Lavrov: "Geriye kalan tek şey, Libya'da tarafları masaya oturma ve anlaşmaya başlamaya ikna etmek" - Haber 17:03: Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi yaralandı - Haber 17:03: Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bin 339'a yükseldi - Haber 17:01: Mezarlıktaki çeşme muslukları çalındı - Haber 17:00: Polis memurunun yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı - Haber 16:21: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 16:13: Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi - Haberler 15:56: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi - Haber 15:08: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz - Haber 22:47: Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü! - Haberler