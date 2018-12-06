Rize'de MHP'nin 4 İlçe Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 16:48



06 Aralık 2018 Perşembe 16:48

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanlığı, 4 ilçe belediye başkanı adayını açıkladı.30 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde adaylar birer birer açıklanmaya başlandı. MHP'nin de Rize'de 4 ilçe belediye başkan adayı belli oldu. MHP, Derepazarı'nda geçmiş dönemde belediye başkanlığı da yapmış olan Selim Metin'i aday olarak gösterdi. MHP İkizdere Belediye Başkan adayı Hakan Karagöz olurken, İyidere ilçesinde ise belediye başkan adayı Osman Mete oldu. MHP, Çamlıhemşin'de de Muhammet Sağlam'ı aday gösterdi.Belediye başkan adayları ile birlikte Ankara'ya giden MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, merkez dahil bütün ilçelerde iddialı olduklarını dile getirerek, "En yakın zamanda adaylarımızı Rizeli hemşehrilerimiz ile tanıştıracağız. Adaylarımız herkesin oy verebileceği, milletimizle aynı dili konuşan ve milletimizin bağrından kopmuş insanlardır. Şimdilik 4 adayımızı açıkladık. Bu 4 adayımız ilçelerinde hemen çalışmalarına başlayacak ve projelerini bölgelerinde halkın önüne yatıracak" dedi. - RİZE