Rize'de mucit fikirler, 8 bin liralık ödül için yarışıyor

RİZE'nin ekonomik, sosyal, tarımsal, kültürel, turizm gibi farklı alanlardaki zenginliklerine katkı sunmak, sorunlarına ise çözüm üretmek için düzenlenen ' Rize İçin Bir Fikrim Var' proje yarışmasına müracaatlar sürüyor. Yarışma sonunda birinci olan projeye 8 bin lira ödül verilecek. Başvurular sonucunda çok yararlı fikirlerin ortaya çıkacağını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, 'Bazen gülümsetecek, bazen Rize'nin zekasını, hazır cevaplılığını, pratik zekasını yansıtacak, bazen de hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu gösterecek projeler geleceğinden ben eminim" dedi.

Kentte ekonomik, sosyal, tarımsal, kültürel, turizm gibi farklı alanlardaki zenginliklerine katkı sunmak, sorunlarına ise çözüm üretmek için düzenlenen 'Rize İçin Bir Fikrim Var' proje yarışmasına müracaatlar sürüyor. Rize için ortaya konulacak fikirlerin yarışacağı yarışmada başarılı olanlar, para ödülünün sahibi olacak. Son başvuru tarihi 15 Şubat 2020 olan yarışmada, birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye de 3 bin TL ödül verilecek. 2 Mart'ta sonuçların açıklanacağı etkinlikte, fikirlerin hayata geçirilmesi için de katılımcılara destek de sağlanacak. Sonuçları merakla beklenen yarışmada; ortaya çıkacak fikirler, kentte ilgili kurumlarca hazırlanacak projelerin de ilham kaynağı olacak.

'RİZE İÇİN FİKİRLERİNİ ALMIŞ OLACAĞIZ'

Rize Valisi Kemal Çeber, dereceye giren projeler üzerinde mutlaka çalışacaklarını belirterek, "Rizeli hemşehrilerimiz memleketlerini çok seviyor. Memleketini sürekli düşünüyor, bir şeyler yapmak istiyor. Her gittiğimiz yerde, özellikle Rize dışındaki seyahatlerimizde hemşehrilerimizle sohbetlerde Rize ile ilgili sürekli bir kaygıları, dertlenmeleri olduğunu ve birçok şeyin yapılmasını istediğini arzu ettiklerini görüyoruz. Biz de bunları 'toparlayalım' dedik ve hemşehrilerimiz arasında böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Rize için bir fikrim var adı altında bir site oluşturduk. Burası aracılığıyla insanlar Rize'yle ilgili fikirlerini, önerilerini yazacaklar. Herhangi bir kısıtlama yok, sanayi olur, turizm, ulaşım olur, her konuda fikirlerini, yapılmasını istedikleri önerilerini bize ulaştıracaklar. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 3'e girenlere ödüllerde verilecek, ama onun dışında da oraya fikir olarak önerilen her şey tarafımızdan görülecek, ilgili birimler tarafından değerlendirilecek ve tüm hemşehrilerimizin bu yöntemle Rize için fikirlerini almış olacağız. Dereceye giren projeler üzerinde mutlaka çalışacağız. Fikrini sunan aynı zamanda bir şeyler de yapmak istiyor ise ona da sonuna kadar destek olacağız" dedi.

'İLGİNÇ PROJELER GELECEĞİNDEN EMİNİM'

Karadeniz insanının çok zeki olduğunu belirten Vali Çeber, "Buranın coğrafyası, fiziki şartları insanlara birçok sorunu kendisini çözme zorunluluğu getirir. İlginç çözüm yöntemleri de icatları da sık sık haberlere konu olur. Rize insanı çok zeki ve özellikle pratik zekasını çok iyi kullanabiliyor. Bazen 'vay be bunu da duydum' dedirtecek çok enteresan fikirler geliyor. Bizleri bazen gülümsetecek Rizelinin zekasını, hazır cevaplılığını, pratik zekasını yansıtacak, bazen de hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu gösterecek projeler geleceğinden ben eminim" diye konuştu.

'FİKİR YARIŞMASI İLGİ GÖRECEKTİR'

Fikir yarışmasının ilgi göreceğini kaydeden kent sakinleri de, güzel projelerin ortaya çıkacağını vurguladı. Yasemin Özçelik, "Rizelilerin her sorun için mutlaka bir çözüm fikri vardır. ve o çözüme en hızlı şekilde ulaşmak için çaba sarf ederler, sonuca ulaşana kadar gözlerine uyku girmez" derken Mehmet Albayrak ise "Karadenizliler çok pratiktir, sorunu tespit eder ve çözümü en kısa yoldan bulur, çözümsüz bir sorun bırakmaz, bu yarışmada da ilginç sorunlara ilginç çözümler gelecektir" ifadelerini kullandı.