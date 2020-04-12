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Rize'de okul bahçesinde top oynayan 9 gence ceza

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul bahçesinde top oynayan 9 gence ceza verildi.

12.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:50
Rize'de okul bahçesinde top oynayan 9 gence ceza
Rize 'nin Fındıklı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul bahçesinde top oynayan 9 gence ceza verildi.
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 20 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, Sümer Köyü İlkokulu bahçesinde top oynayan 9 genç olduğunu tespit etti.
Okul bahçesine gelen jandarma görevlileri, gençlere, "Biz neyin mücadelesini veriyoruz? Bütün devletin kurumları neyin mücadelesini veriyoruz? Arkadaşlar ciddiye alacağınız bir konu bu. Hepinizin evinde yaşlısı, hastası var. Bu insanların hayatını tehlikeye atmaya kimseye hakkı var mı? Biz sağlıkçı, emniyet, jandarma sizler için uğraşıyoruz." diyerek sitem etti.
Jandarma ekipleri, 20 yaş altı 3 kişi ile 18 yaş altı 4 gencin babasına sokağa çıkma yasağını ihlalden, iki kişiye ise sosyal mesafe kuralını ihlalden idari yaptırım cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Fındıklı, Jandarma, Rize, Kültür Sanat
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