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Rize'de okul öncesi çocuklar tenisle tanıştı

Rize'de Tenis İl Temsilciliğinin katkıları ile okul öncesi çocuklar tenisle tanıştı.

14.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:14Rize'de okul öncesi çocuklar tenisle tanıştı
'de İl Temsilciliğinin katkıları ile okul öncesi çocuklar tenisle tanıştı.
Tenis İl Temsilcisi Harun Usta ve Gülbahar Hatun Anaokulu Müdürü Cemil Metoğlu öncülüğünde "Çocuklarımız tenisle buluşuyor" sloganıyla başlatılan çalışmada ilk etapta 400 çocuk ilk kez raket tuttu.
Harun Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında çocukları tenisle buluşturmak, tenisin de bir halk sporu olduğunu göstermek istediklerini söyledi.
Çocukların güzel bir gün geçirmesine vesile olduklarını belirten Usta, "Genellikle çocuklarımıza bir anlamda sokak tenisi gösteriyoruz. Tenisin sokakta da yapılabileceğini anlatıyoruz. Okul bahçelerinde kurduğumuz fileler ile çocuklar keyifli zaman geçiriyor. Böylece aktivite akıllarında kalıyor. Yetenekli olabileceğine inandığımız, tenisi seven çocukları eğitime alarak, lisanslı sporcu olmasına katkı sağlıyoruz." dedi.

Usta, yaklaşık 400 çocuğa sokak tenisi yaptırdıklarını, kendilerinden bu konuda yardım isteyen her okula ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.
Metoğlu ise çocukların sporun her dalı ile küçük yaşlarda tanışmasının önemine dikkati çekerek, kapalı kapılar ardında kalan çocukların okul bahçelerinde güvenli şekilde spor yapmalarını ve gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Tenis, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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