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Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala toprağa verildi

Rize'de çalıştığı öğretmenevinde öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala toprağa verildi.

17.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:54
Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala toprağa verildi
Rize 'de çalıştığı öğretmenevinde öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala toprağa verildi.
Pala için Fındıklı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, partililer, yakınları ve ilçe halkı katıldı.
Cenazede koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak namaz kılındı.
Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala cenaze cami avlusundan ayrılırken gözyaşlarını tutmadı. Anne Pala, "Yavrum sana nasıl kıydılar? Bu acı çok başka." diye ağıt yaktı.
Pala'nın naaşı ilçe merkezindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Olayın geçmişi
Fındıklı ilçesindeki Sabancı Öğretmenevi'ne gelen S.D, Gamze Pala'yla tartışmış, Pala'ya silahla ateş eden zanlı ardından bıçaklayarak öldürmüştü.
Güvenlik güçlerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Fındıklı, Rize, Güncel
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