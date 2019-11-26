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Rize'de orman yangını

Rize merkeze bağlı Yeni Selimiye köyü Humeliya Dağı'nda yangın çıktı.

26.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:55Rize'de orman yangını
merkeze bağlı Yeni köyü Humeliya Dağı'nda yangın çıktı. Yaklaşık 4 hektarlık alanda çıkan yangın 6 saatte sonra yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.
Saat 15.00 sıralarında Selimiye köyü Humeliya Dağı'nda anız yakılması sonucu çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Rize İtfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Selimiye köyü muhtarı Cemal Turan, yangının kırsal alanda arazideki pislikleri yakarken başladığını belirterek "Büyük bir hızla yayılmaya başladı. Herhangi bir can kaybımız yok. Kolluk kuvvetleri ve Orman Müdürlüğünden yangın söndürme ekipleri burada gerekli müdahaleyi yaptı. Evlere sıçramadı. Onları kontrol altına aldık." dedi.
Rize Orman İşletme Şefi Ali Türüt, saat 15.00 sıralarında yangın ihbarı aldıklarını belirterek, "15 dakika içerisinde yangın yerine gelerek Yeni Selimiye köyünde müdahalede bulunduk. Yaklaşık 10 civarında yangını kontrol altına aldık. Yerleşim yerlerinde herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Gece olmasından dolayı tam bir ölçüm yapamadık, fakat 4 hektar civarında bir alanda oluştu." ifadelerini kullandı.
(İHA)

Selimiye, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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