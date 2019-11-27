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Rize'de orman yangını

Rize'de orman yangını Humeliya Dağı'nda çıkan yangında 4 hektar alan yandıRİZE - Rize Merkeze bağlı Yeni Selimiye köyü Humeliya Dağı'nda yangın çıktı.

27.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:01
'de orman yangını
Humeliya Dağı'nda çıkan yangında 4 hektar alan yandı
RİZE - Rize Merkeze bağlı Yeni köyü Humeliya Dağı'nda yangın çıktı. Yaklaşık 4 hektarlık alanda çıkan yangın 6 saat sonra yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.
Saat 15 sularında Selimiye köyü Humeliya Dağı'nda anız yakması sonucu çıkan yangın kısa sürede tüm dağı sardı. Rize itfaiye ekipleri ile Orman müdürlüğü ekipleri 6 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Selimiye köyü muhtarı Cemal Turan Yangın kırsal alanda arazide pislikleri yakarken başladığını belirterek "Büyük bir hızla yayılmaya başladı. Herhangi bir can kaybımız yok. Kolluk kuvvetleri ve orman müdürlüğünden yangın söndürme ekipleri burada gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Evlere sıçramadı. Onları kontrol altına aldık. Bir tane evimiz var tehlikede buradayız bekliyoruz. Aşağı yukarı 20 metre kadar yakınında müdahale edip söndürüyoruz." Dedi.
Rize Orman İşletme Şefi Ali Türüt saat 5 sularında bize yangın ihbarı aldıklarını belirterek" 15 dakika içerisinde yangın yerine gelerek Yeni Selimiye köyünde müdahalede bulunduk. Yaklaşık 10 civarında yangını kontrol altına aldık. Yerleşim yerlerinde herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Gece olmasından dolayı tam bir ölçüm yapamadık fakat 4 hektar civarında bir alanda oluştu." İfadelerini kullandı.
Rize'de orman yangını

Selimiye, Rize, Genel

Kaynak: İHA
Haber Videosu : Rize'de orman yangını


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