Rize'de orman yangınına yol olmadığı için müdahale edilemiyor

Rize'de orman yangınına yol olmadığı için müdahale edilemiyorRİZE'nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılıyor.

17.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 17.05.2020 20:18
Rize'de orman yangınına yol olmadığı için müdahale edilemiyor
RİZE'nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Yol olmadığı için müdahale edilemeyen yangın, uzaktan takip ediliyor.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Fındıklı ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri gören vatandaşların ihbarıyla, Pazar Orman İşletme Şefliği ekipleri ile polis yangın alanına geldi. Ekipler, yol olmadığı için yangına müdahale edemedi. Ekipler, alevlerin yayılışını izleyerek, müdahale planı oluşturmaya çalışıyor. Vatandaşlar da alevleri uzaktan seyrediyor.
85 NOKTADA YANGIN ÇIKMIŞTI
Karadeniz Bölgesi'nde geçen yıl aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Rize’de orman yangınına yol olmadığı için müdahale edilemiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Fındıklı, Rize, Güncel, Haber

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