26.06.2019 12:03
Haberler » Güncel » Haber

Rize'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Rize

Rize'nin Ardeşen ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu Gürcistan uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Rize 'nin Ardeşen ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu Gürcistan uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Jemail Lakabadze (29) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen geçişinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile Beitchike (56) ve Makvela Lakabadze (54), Tamar Cebelidze (70) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Beitchike Lakabadze ve Tamar Cebelidze kurtarılamadı.
Tedavisi süren diğer yaralılardan Makvela Lakabadze'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Emniyet ekipleri, kazayı Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğuna bildirdi. İşlemlerin ardından cenazeler, ülkelerine götürülecek.
Kaynak: AA
Gürcistan , Rize , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:09 Solo Türk İzmit'te nefesleri kesecek
13:09 Eski Bakan Yücel Seçkiner için Meclis'te tören
13:09 Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
13:09 FETÖ davasında yargılanan Doç. Dr. Oğuztürk'ün ev hapsi kaldırıldı
13:08 Öğrenciler Çanakkale'yi gezdi
13:08 İtalyan Büyükelçi'den Ferrero Manisa Fabrikası'na ziyaret
13:07 Canik'te istişare ve koordinasyon toplantısı