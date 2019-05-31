Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralı

Rize
'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Karadeniz Sahil Yolu
'nda Sergen Kuyumcu'nun (26) kullandığı 53 FJ 107 plakalı otomobil, Pazar ilçesine bağlı Balıkçı köyü mevkisinde devrilerek bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Akın, Nuray, Fehmiye, Sultan, Ali, Eren Ulaş (7) ve Yiğit Arda Kuyumcu (4) yaralandı.
Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Karadeniz Sahil Yolu
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