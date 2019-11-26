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Rize'de pencereden düşerek ölen kız çocuğunun annesi tutuklandı

Rize'de, evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden kız çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan annesi tutuklandı.

26.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:14Rize'de pencereden düşerek ölen kız çocuğunun annesi tutuklandı
'de, evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden kız çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan annesi tutuklandı.
Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki Fatma Nur H'nin ölümüne ilişkin bir süre önce annesi Emine H'nin ifadesine başvurdu.
İfadesinin ardından anne Emine H, Trabzon'daki bir hastanede psikolojik destek almaya başladı.
Bu süreçte olay yerini ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kusuru olabileceği şüphesiyle Emine H'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen anne Emine H, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H'nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.
Savcılığın, her iki çocuğun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

rize emniyet müdürlüğü, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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