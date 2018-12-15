Rize'de "Pepeçura Festivali" Düzenlendi

Rize
'de, yöre mutfağının önemli tatlılarından olan "pepeçura" adına festival organize edildi. Rize Merkez
Muhtarlar Derneği tarafından, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda düzenlenen Pepeçura Festivali'nde bin kişiye pepeçura ikram edildi.
Yörede yetişen kokulu siyah üzümün suyu kullanılarak hazırlanan ve üzüm muhallebisi olarak da bilinen pepeçuraya vatandaşlar ilgi gösterdi.
Festivalin eğlence bölümü, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin 11 Aralık
'ta makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilmesi nedeniyle gerçekleştirilmedi. Etkinlik alanına, şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı afiş asıldı.
Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya
, gazetecilere yaptığı açıklamada, pepeçuranın Rize'nin eski bir tadı olduğunu söyledi.
Unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatları hatırlatmak istediklerini belirten Kaya, "Unutulmuş bir tadı tekrar gündeme getirmek istedik. 30 muhtarla birlikte 15 gün boyunca mahallelerimizde vatandaşlarımıza 15 bin porsiyon pepeçura dağıtacağız." dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ise dünyada organik bir yaşama doğru gidildiğini vurgulayarak, pepeçuranın da bölgedeki doğal ürünlerden hazırlandığını kaydetti.
Merkez,Rize
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:52