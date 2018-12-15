Rize'de Puanlar Paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor
sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor
ile 1-1- berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Çaykur Rizespor'da Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Muriç'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top Aytemiz Alanyaspor savunmasından geri döndü. 28. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Junior Fernandes'in çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı. 36. dakikada Cisse'nin yerden pası ile ceza sahası içerisine sol çaprazda topla buluşan Fabrice N'Sakala'nın şutu, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı. 42. dakikada sağ kanattan topla buluşan Cenk Ahmet
, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Junior Fernandes'in çektiği şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 1-0 48. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Koray Altınay
, Tzavellas ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır
, pozisyonun tekrarı için VAR'a giderek pozisyonda penaltı kararı verdi. 52. dakikada Saadane'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı. 55. dakikada Petrucci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Vedat Muriç
'in kafa vuruşu kaleci Haydar Yılmaz
'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1 78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Villafanez, son çizgiden ceza sahası içerisine girdikten sonra Jakub Brabec'in arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi. 78. dakikada Fernandes'in kullandığı penaltı atışında kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
KÜNYE
Stat: Çaykur Didi Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx (Robin Yalçın dk. 85 ?), Petrucci xx, Boldrin xx (Süleyman dk. 79 x), Brabec xx, Saadane xx, Samudio xx, Koray xx (Fink dk. 55 xx), Umar xx, Mehmet xx, Vedat xxx Yedekler: Samir, Talbi, Jach, Gladkyy, Ali, Emir Han
, Eren Teknik Direktör: Okan Buruk
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Merih xx, Ceyhun
xx, Efecan xx, Cisse xx, Lucas xx (Maniatis dk 81 ?), Fabrice N'Sakala xx, Georgios xx, Junior Fernandes xxx (Hasan dk. 86 ?), Taha xx, Cenk xxx (Wellinton dk. 89 ?) Yedekler: Ufuk, İsmail, da Silva
, Kaan
, Barış Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Vedat Muriç (dk. 56) (Çaykur Rizespor), Junior Fernandes (dk. 42)(Aytemiz Alanyaspor) Sarı Kartlar: Boldrin, Fink, Saadane, Brabec (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Tzavellas, N'Skala (Aytemiz Alanyaspor)
(Hasan Fehmi
Demir -Kubilay Ateş/İHA)
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15 Aralık 2018 Cumartesi 16:01