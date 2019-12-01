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Rize'de ruhsatsız kaçak silah ele geçirildi

Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

01.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:22Rize'de ruhsatsız kaçak silah ele geçirildi
'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren il ve ilçe jandarma ekiplerince silah imal ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.
Rutin yol kontrol uygulaması süsü verilerek şüpheli otomobilde yaptıkları aramada suç unsuruna rastlamayan ekipler, arama yapılan otomobili takip eden başka bir otomobili fark edince fiziki takip gerçekleştirdi.
Polis ekipleriyle otomobil durdurularak yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile 4 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili otomobilde bulunan Y.D. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Ardeşen, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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