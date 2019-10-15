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Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı

Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

15.10.2019 15:30Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı
Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesinde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı iddiası üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, T.K ve B.K'ya ait evde oluşturulan atölyede, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör, 15 tabanca fişeği, 1 ayaklı freze, 3 mengene ile silah yapımında kullanılan fırın ve çeşitli araç gereç ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

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