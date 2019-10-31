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Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı

Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

31.10.2019 09:34Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı
Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Rize Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardeşen ilçesinde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, A.Ö, H.Ö. ve K.Ö'ye ait evde oluşturulan atölyede, 1 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca gövdesi, 3 tabanca üst kapağı, 3 tabanca namlusu, 3 şarjör, 38 tetik tertibatı, 16 kabza, 4 yay, 51 tabanca horozu
ile silah yapımında kullanılan fırın ve çeşitli araç gereç ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

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