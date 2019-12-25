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Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı

Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:46 Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı
'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Rize Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardeşen ilçesinde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
N.Ö. ve M.Ö'ye ait evde arama yapan ekipler, oluşturulan atölyede 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca üst kapağı, 20 tabanca namlusu, 2 tabanca gövdesi, 5 şarjör ile silah yapımında kullanılan çeşitli parçalar, malzemeler ve araç gereç ele geçirdi.
Olayla ilgili N.Ö, M.Ö, ve Ö.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

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