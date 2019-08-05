Haberler» Güncel» Haber

Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü

RİZE'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar göle döndü.

05.08.2019 00:30 Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü
RİZE'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı.
Rize'de, saat 21: 00'da başlayan ve aralıklarla 2 saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Yenişehir Caddesi göle döndü, araçlar yolda kaldı. Ekrem Orhon Mahallesi'nde ise bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile yer altı otoparklarını su bastı. Esnaflar iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.



Rize, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:00   Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü (3)
01:53   Ankara'da, etrafa rastgele ateş açan 'Arap' lakaplı kişi gözaltına alındı
01:53   DHA YURT - Rize'de sele kapılan bir kişi kayboldu (2)
01:51   "Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırılar hac ibadetini güçleştiriyor"
01:51   ANKARA Etrafa rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı
01:48   DHA YURT BÜLTENİ-21
01:45   Kırklareli'nde gıda zehirlenmesi şüphesi