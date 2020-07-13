Rize'de sağanak sele dönüştü; yollar kapandı

RİZE'de etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, taşan dere Rize- Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçlar suya gömüldü.

Rize'de sabah saatlerinde başlayan sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. İkizdere ilçesinde İkizdere deresinin taşması sonucu Rize-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçlar suya gömüldü. İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.