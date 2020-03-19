Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haberler

Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla, Rize'de yüzlerce vatandaş saat 21.

19.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:07
Rize 'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek
RİZE - Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla, Rize'de yüzlerce vatandaş saat 21.00 itibariyle evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak bir dakika boyunca alkış tuttu, odalarının ışıklarını söndürüp yaktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, Türkiye 'de korona virüsünden ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği, vaka sayısının ise 191'e çıktığı belirtilirken, Rize'de 21.00 itibariyle yüzlerce vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak, bir dakika boyunca alkışlı destekte bulundu.
Alkışla sağlık personeline destek veren Osman Yetimoğlu isimli vatandaş "Sağlık personelimize karşı tüm Türkiye olarak bir etkinlik düzenlendi, bende duyarlılık göstermek istedim. Onlar bizim canımız" ifadelerini kullandı. Rize’de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Türkiye, Rize, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Haberler
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading