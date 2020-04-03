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Rize'de sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanı Koca'ya alkışlı destek

Rize Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezinde görevli sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya alkışlı destek verdi.

03.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:24
Rize'de sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanı Koca'ya alkışlı destek
Rize Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezinde görevli sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya alkışlı destek verdi.
Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezinde görevli sağlık çalışanları, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısını açıklarken gözleri dolan ve sesi titreyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ve virüs bulaşan 601 sağlık bakanlığı çalışanlarına moral desteğinde bulundu.
Hastane önünde sosyal mesafeyi koruyarak bir araya gelen sağlık çalışanları grup adına okunan açıklamanın ardından Bakan Koca'ya alkışla moral desteğinde bulundu.

Açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle hasta olan tüm sağlık çalışanlarına acil şifalar dileriz. Sevgili Sağlık Bakanımız sizin her gözünüz nemlendiğinde bizim içimiz acıyor. Rize Fındıklı bize emanet gözünüz arkada kalmasın. Biz sağlık çalışanlarının da size güveni tam. Hep birlikte üstesinden geleceğiz. Biz ve ülkemiz için yaptıklarınızdan dolayı size minnettarız. Sağlık çalışanlarınız olarak sizi yürekten alkışlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA

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