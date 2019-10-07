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Rize'de sel ve heyelan: yollar kapandı, 2 ev boşaltıldı (2)

BELEDİYE BAŞKANI: ATIKLAR MENFEZE ATILIYORRize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

07.10.2019 13:02Rize'de sel ve heyelan: yollar kapandı, 2 ev boşaltıldı (2)

BELEDİYE BAŞKANI:  ATIKLAR MENFEZE ATILIYOR
Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Sel ve heyelanların, beldede tıkanan menfezlerin taşması sonrası meydana geldiği belirlendi.
Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, can kaybı ve yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Aytemiz, "Çok yoğun yağmur yağdı. İki, üç ev ciddi sıkıntı yaşadı. O evleri boşalttık. Yol güzergahları üzerinde heyelanlar oldu. Ekiplerimiz temizlik çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri olarak sahada tüm mücadelemizi veriyoruz. Valiliğimize bilgi verildi, AFAD'la irtibat kurduk. İnşallah bize yardımcı olacaklar. Rabbim beterinden korusun" dedi.
Yörenin arazisi yapısının çok engebeli olduğunu anlatan Aytemiz, "Zaman zaman büyütmemize rağmen menfezler yeterli gelmiyor. Önceden yaptığımız afet çalışmamız, menfezlerin mutlaka büyütülmesi gerektiğini gösteriyor. Menfezler büyütülsün ki heyelanlara sebebiyet vermesin. Heyelan nedeniyle beton yollarımız, duvarlarımız yok oldu. Vatandaşımız duyarlı davranmıyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Atıklarını menfezlere atıyorlar, en ufak bir yağmurda da menfezler tıkanıp taşkınlara yol açıyor" diye konuştu.



Ardeşen, Tunca, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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