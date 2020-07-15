Rize'de selde hayatını kaybeden Ali Uzun son yolculuğuna uğurlandı

RİZE (İHA) – Rize'de meydana gelen selde hayatını kaybeden Ali Uzun, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Rize'nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli beldesinde sel ve heyelanlara neden olmuş, Madenli beldesi Yeni Çermenli mevkiinde 68 yaşındaki Ali Uzun kapıldığı sel suları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yaşadığı Çayeli Köprübaşı köyündeki evinde mahsur kalan 82 yaşındaki Havva Tüysüz ise kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Selde hayatını kaybeden Ali Uzun, saat 11.00'de Çayeli ilçesinde Merkez Eski Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Kaymakam Mehmet Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - RİZE