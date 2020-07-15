Rize'de selde hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

RİZE (İHA) – Rize'de meydana gelen selde kurtarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.i

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Rize'nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli beldesinde sel ve heyelanlara neden olmuş, Madenli Bbldesi Yeni Çermenli mevkinde Ali Uzun kapıldığı sel suları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Çayeli ilçesine bağlı Köprübaşı köyündeki evinde mahsur kalan 82 yaşındaki Havva Tüysüz ise kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Selde hayatını kaybeden Ali Uzun, saat 11.00'de Çayel'de eski Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Havva Tüysüz'ün cenazesi ise aynı camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Tüysüz'ün cenazesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Osman Aşkın Bak, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - RİZE